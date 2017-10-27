​В Ярославской области завершила работу региональная комиссия, оценивающая степень подготовки электросетевого комплекса к зиме.



– Проведена проверка всех 15 субъектов электроэнергетики Ярославской области, владеющих объектами электросетевого хозяйства, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – На сегодняшний день готовы получить и получают паспорта уже девять организаций. Те субъекты электроэнергетики, которые не выполнили условия готовности к работе в осенне-зимний период, должны разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков и замечаний до 15 ноября.



Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов подтверждает своевременное и эффективное выполнение всех запланированных мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, находящихся в зоне ответственности компании, при максимальных нагрузках на сети.



В числе первых документ получило АО «Ярославская электросетевая компания». Его специалисты провели большую работу: отремонтировали 85 трансформаторных подстанций, 35,7 километра воздушных линий электропередачи, реконструировали 62 километра таких линий и два распределительных пункта – в Переславле-Залесском и Ростове. Также построено 6,8 километра ЛЭП, 3 километра кабельных линий и 10 новых трансформаторных подстанций. Для предотвращения аварийных ситуаций из-за угрозы падения деревьев на линии электропередачи ЯрЭСК расчищено 18,7 га просек.



В числе получивших паспорта готовности к зиме также АО «Межрегиональная энергосервисная компания», ООО «Техпромэксперт-Ярославль», ООО «Энергоресурс», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», Ярославский РЭС, филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», ОАО «Рыбинская городская электросеть», МУП Тутаевского муниципального района «Горэлектросеть» и АО «Ярославская электросетевая компания».



Виталий Ткаченко поручил провести тренировки по повышению оперативности взаимодействия диспетчерских служб муниципальных образований и диспетчерских служб компаний.