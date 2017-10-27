​Поздравляю работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником!



Ваша деятельность является важнейшим звеном в обеспечении функционирования всех сфер жизни общества, залогом успешного социального и экономического развития региона.



Желаю вам крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов