​Поздравляю работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником!

Ваша деятельность является важнейшим звеном в обеспечении функционирования всех сфер жизни общества, залогом успешного социального и экономического развития региона.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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вчера, 10:00
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