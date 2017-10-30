|Мировая история знает немало
примеров, когда общечеловеческие ценности, судьбы и жизни людей приносились в жертву идеологии. Репрессии
первой половины двадцатого века в нашей стране являются тому примером.
Никакие благие намерения
не могут оправдать беззаконие, грубое пренебрежение правами и свободами
граждан. Память о безвинных жертвах политических репрессий предостерегает нас
от повторения трагедий прошлого.
Лишь широкий
общественный диалог и сотрудничество позволят определить наиболее эффективное
направление развития страны, достичь общих созидательных целей.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 14:30
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