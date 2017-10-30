​Мировая история знает немало



примеров, когда общечеловеческие ценности, судьбы и жизни людей приносились в жертву идеологии. Репрессии



первой половины двадцатого века в нашей стране являются тому примером.



Никакие благие намерения



не могут оправдать беззаконие, грубое пренебрежение правами и свободами



граждан. Память о безвинных жертвах политических репрессий предостерегает нас



от повторения трагедий прошлого.



Лишь широкий



общественный диалог и сотрудничество позволят определить наиболее эффективное



направление развития страны, достичь общих созидательных целей.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов