​Мировая история знает немало

примеров, когда общечеловеческие ценности, судьбы и жизни людей  приносились в жертву идеологии. Репрессии

первой половины двадцатого века в нашей стране являются тому примером.

Никакие благие намерения

не могут оправдать беззаконие, грубое пренебрежение правами и свободами

граждан. Память о безвинных жертвах политических репрессий предостерегает нас

от повторения трагедий прошлого.

Лишь широкий

общественный диалог и сотрудничество позволят определить наиболее эффективное

направление развития страны, достичь общих созидательных целей.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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