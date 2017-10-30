В предстоящие выходные Ярославская область предлагает жителям и гостям региона широкий выбор программ для отдыха. Большинство мероприятий посвящено 100-летию Октябрьской революции и советской эпохе.



Ярославские музеи организуют тематические выставки. Экспозиция «Мы свой, мы новый мир построим: первые годы советской утопии» в музее-заповеднике расскажет об идеалистических планах первых строителей коммунизма. Выставка «Революция 1917 года в России и Ярославле» в музее истории города продемонстрирует картины из жизни страны и города в переломные для государства дни.



3 ноября Рыбинский музей-заповедник готовит интерактивные экскурсии на выставке «Рыбинск революционный», красочную реконструкцию октябрьских событий, а также мастер-классы и литературную композицию. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября Ярославский художественный музей организует показы фильмов об искусстве на сломе эпох, устраивает экскурсии «Спасенные вопреки» и «Свидетели и декорации революционных дней в Ярославле».



Углич приглашает в тур-путешествие во времена «советской Швейцарии». Так некогда называли город, славившийся сырами и часами «Чайка».



Ноябрьские праздники Переславль встретит мирными «Историческими картинками на Красной площади». В День народного единства здесь пройдет насыщенная программа: русские забавы для детей, ходули, городки, катание на лошадях, торговые ряды. Большое Село отметит 4 ноября межмуниципальным фестивалем национальных культур.



7 ноября в Ростове пройдет показ первого фильма историко-революционной трилогии «Юность Максима». А в Тутаеве в музее «Борисоглебская сторона» откроется юбилейная выставка «Октябрь 1917-го». Кроме того, здесь можно будет посмотреть постоянные экспозиции «Советская провинция» и «Квартира букваря». Все желающие смогут вернуться в советскую школу: написать диктант перьевой ручкой или пройти посвящение в пионеры.



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