​30 октября, в День памяти жертвам политических репрессий, на Леонтьевском кладбище в Ярославле прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. В мероприятии приняли участие представители Правительства Ярославской области, мэрии города, члены общественных организаций, реабилитированные ярославцы и члены их семей.

– Мы не можем изменить историю. Что бы ни происходило в ХХ веке – это часть нашей страны и часть народа. Мы должны это изучать и выносить уроки из прошлого, чтобы не повторять ошибок в будущем, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.

Этот день – напоминание о трагическом периоде в истории нашей страны, когда миллионы граждан были обвинены в антисоветской деятельности и приговорены к смертной казни. В Ярославской области с 1918 по 1975 год по обвинению в контрреволюционных преступлениях были осуждены более 18 тысяч человек, из них свыше двух тысяч приговорены к расстрелу.

На торжественном митинге сегодня вспоминали своих родных те, кого во времена террора называли «дети врагов народа». Среди них была и Мария Разгоняева.

– Я сейчас готовлю к изданию книгу воспоминаний моего отца Ивана Потешина, репрессированного в 1937 году, – сказала Мария Разгоняева. – 10 лет он пробыл в лагерях. Был хорошим крестьянином, имел большой дом, который позже раскатали по бревнам. После возвращения он сумел вновь его выстроить, встал на ноги. Всю информацию собирала буквально по крупицам.

Всего в Ярославском регионе в настоящее время проживают порядка полутора тысяч реабилитированных лиц. По отношению к ним в соответствии с Социальным кодексом области осуществляются меры социальной поддержки. Речь, в частности, идет об освобождении от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования в размере 50 процентов, о компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установку квартирного телефона, о ежемесячной денежной выплате в размере 809 рублей.

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