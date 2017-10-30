​Люди с ограниченными возможностями оценили готовность Ярославля принимать маломобильные туристические группы. Группа экспертов, представляющих Московскую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов, посетила наш город в рамках программы РЖД «Доступный туризм – 2017».



– Работая над увеличением турпотока в регион, мы должны учитывать потребности разных категорий туристов, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья проявляют интерес к путешествиям. И по итогам тура мы получим экспертную оценку доступности Ярославской области для этой категории граждан, определим болевые точки нашей городской и гостевой инфраструктуры, чтобы в дальнейшем сформировать гостеприимную и комфортную среду.



Члены Московской городской организации оценили доступность ряда инфраструктурных и туристических объектов областного центра: вокзала Ярославль-Главный, нескольких гостиниц, ресторанов, магазинов. Они также побывали в художественном музее и музее-заповеднике, в планетарии. Кроме того, выехали и за пределы Ярославля, посетив историко-культурный комплекс «Вятское». На каждом объекте эксперты оценивали ширину дверных проемов, приспособленность помещений для самостоятельной деятельности людей в инвалидных колясках, проверяли наличие специальных номеров в гостиницах, а также маркировки на стеклянных поверхностях для слабовидящих людей. Изучали даже структуру напольного покрытия и в целом готовность персонала гостиниц и музеев принимать таких гостей.



– Сегодня в нашей организации зарегистрированы 80 тысяч человек, и большинство из них готовы путешествовать, – подчеркнула участница тура Ольга Абукова. – В Ярославле мы уже не в первый раз, и нам очень нравится этот прекрасный город. Но, к сожалению, пока к доступности городской инфраструктуры есть замечания. Это касается и конкретных объектов, и самой городской среды, которая не позволяет человеку в коляске самостоятельно передвигаться по улицам.



Как отмечают эксперты, повысить доступность музеев, ресторанов и кафе несложно. Далеко не всегда это требует капитальных вложений. В настоящее время существуют мобильные металлические пандусы, которые позволяют инвалидной коляске преодолевать невысокий подъем. Однако отсутствие специальных туалетных комнат для маломобильных людей или их недостаточное оснащение становится серьезной проблемой.



По итогам поездки участники тура направят свои рекомендации по обеспечению доступной среды в Правительство Ярославской области. Выводов экспертов очень ждут и туроператоры.



– По программе «Доступный туризм» мы во взаимодействии с коллегами формируем дорожную карту для посещения маломобильными группами населения различных регионов России, – рассказал заместитель генерального директора «РЖД-тур» Александр Львов. – В этом году мы уже оценили инфраструктуру Саранска, Великого Новгорода, Сергиева Посада и Челябинска. Надеюсь, что Ярославль и Ярославская область станут популярным направлением по профильным турам.​