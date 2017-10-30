В Ярославской области прошла экологическая акция «Колыбель жизни», в которой приняли участие 95 библиотек из всех муниципальных образований. Главной темой мероприятий стало состояние водных объектов региона. В рамках акции сотрудники библиотек провели более 250 викторин и конкурсов для взрослых и детей.

– Очень важно, что в Год экологии муниципальные библиотеки и жители нашего региона активно откликнулись на призыв принять участие в акции «Колыбель жизни». Ведь вопросы эковоспитания сегодня стоят на первых позициях, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования области Юрий Фирсов. – Муниципальные библиотеки давно и прочно занимают важное место в общей системе экологического образования и просвещения населения.

Были организованы также тематические часы и экологические уроки, дни информации, обзоры и беседы о книгах, экосубботники, игровые программы.

Подведение итогов акции состоялось в областной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Наиболее активными участниками акции признаны библиотеки Ярославского, Некоузского, Первомайского, Угличского и Любимского районов.

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