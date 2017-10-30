Правительство РФ направлен разработанный Минприроды России проект изменений в Кодекс



РФ об административных правонарушениях, касающихся обязательного оснащения предприятий



системами автоматического контроля выбросов. Законопроектом предусмотрено включение



оснащения стационарных источников выбросов и сбросов на объектах I категории в состав



заявки на получение комплексного экологического разрешения.



–



Данный законопроект может стать серьезным инструментом для снижения выбросов вредных



и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так как вводит ответственность за невыполнение



требований по оснащению стационарных источников выбросов системами автоматического



контроля, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– Согласно проекту, реализация программы оснащения не может превышать 4 лет со дня



получения комплексного экологического разрешения, за исключением случаев, предполагающих



реконструкцию или вывод из эксплуатации стационарных источников.



Роман



Колесов добавил, что в Ярославской области на государственном учете состоит 48 объектов



негативного воздействия на окружающую среду I категории.



Согласно



законопроекту, размер административного штрафа за невыполнение требований по оснащению



стационарных источников выбросов загрязняющих веществ для должностных лиц составит



от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч. За несвоевременное



выполнение обязанностей по предоставлению информации о показателях выбросов и сбросов,



полученной с использованием систем автоматического контроля, также предусмотрена



ответственность. Административный штраф для должностных лиц составит от 10 до 20



тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч.



Рассмотрение



дел об административных правонарушениях органами государственного экологического



надзора предполагается осуществлять в рамках установленных полномочий по контрольно-надзорным



мероприятиям.



Законопроект



подготовлен по итогам заседания Государственного совета РФ, состоявшегося 27 декабря



2016 года. Тогда были даны поручения, касающиеся снижения выбросов вредных (загрязняющих)



веществ в атмосферный воздух и предполагающие в том числе получение комплексных



экологических разрешений с учетом программ оснащения предприятий автоматическими



средствами контроля.