Правительство РФ направлен разработанный Минприроды России проект изменений в Кодекс

РФ об административных правонарушениях, касающихся обязательного оснащения предприятий

системами автоматического контроля выбросов. Законопроектом предусмотрено включение

оснащения стационарных источников выбросов и сбросов на объектах I категории в состав

заявки на получение комплексного экологического разрешения.



Данный законопроект может стать серьезным инструментом для снижения выбросов вредных

и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так как вводит ответственность за невыполнение

требований по оснащению стационарных источников выбросов системами автоматического

контроля, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.

– Согласно проекту, реализация программы оснащения не может превышать 4 лет со дня

получения комплексного экологического разрешения, за исключением случаев, предполагающих

реконструкцию или вывод из эксплуатации стационарных источников.

Роман

Колесов добавил, что в Ярославской области на государственном учете состоит 48 объектов

негативного воздействия на окружающую среду I категории.

Согласно

законопроекту, размер административного штрафа за невыполнение требований по оснащению

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ для должностных лиц составит

от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч. За несвоевременное

выполнение обязанностей по предоставлению информации о показателях выбросов и сбросов,

полученной с использованием систем автоматического контроля, также предусмотрена

ответственность. Административный штраф для должностных лиц составит от 10 до 20

тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч.

Рассмотрение

дел об административных правонарушениях органами государственного экологического

надзора предполагается осуществлять в рамках установленных полномочий по контрольно-надзорным

мероприятиям.

Законопроект

подготовлен по итогам заседания Государственного совета РФ, состоявшегося 27 декабря

2016 года. Тогда были даны поручения, касающиеся снижения выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух и предполагающие в том числе получение комплексных

экологических разрешений с учетом программ оснащения предприятий автоматическими

средствами контроля. 

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