|Правительство РФ направлен разработанный Минприроды России проект изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях, касающихся обязательного оснащения предприятий
системами автоматического контроля выбросов. Законопроектом предусмотрено включение
оснащения стационарных источников выбросов и сбросов на объектах I категории в состав
заявки на получение комплексного экологического разрешения.
–
Данный законопроект может стать серьезным инструментом для снижения выбросов вредных
и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так как вводит ответственность за невыполнение
требований по оснащению стационарных источников выбросов системами автоматического
контроля, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.
– Согласно проекту, реализация программы оснащения не может превышать 4 лет со дня
получения комплексного экологического разрешения, за исключением случаев, предполагающих
реконструкцию или вывод из эксплуатации стационарных источников.
Роман
Колесов добавил, что в Ярославской области на государственном учете состоит 48 объектов
негативного воздействия на окружающую среду I категории.
Согласно
законопроекту, размер административного штрафа за невыполнение требований по оснащению
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ для должностных лиц составит
от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч. За несвоевременное
выполнение обязанностей по предоставлению информации о показателях выбросов и сбросов,
полученной с использованием систем автоматического контроля, также предусмотрена
ответственность. Административный штраф для должностных лиц составит от 10 до 20
тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч.
Рассмотрение
дел об административных правонарушениях органами государственного экологического
надзора предполагается осуществлять в рамках установленных полномочий по контрольно-надзорным
мероприятиям.
Законопроект
подготовлен по итогам заседания Государственного совета РФ, состоявшегося 27 декабря
2016 года. Тогда были даны поручения, касающиеся снижения выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и предполагающие в том числе получение комплексных
экологических разрешений с учетом программ оснащения предприятий автоматическими
средствами контроля.
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вчера, 15:45
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