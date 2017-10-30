​Сотрудники регионального Правительства приняли участие в фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участниками фестиваля стали госслужащие и работники подведомственных учреждений в возрасте от 23 лет до 61 года. Спортивное мероприятие состоялось в рамках первого этапа федерального проекта «ГТО – одна страна, одна команда!», который стартовал в регионах в сентябре.



Бег на короткую и длинную дистанции, отжимания, прыжки с места, наклоны, стрельба из электронного оружия, рывок гири – такие тестовые задания ждали участников в первый день фестиваля в одном из городских легкоатлетических манежей. Также госслужащие выполняли нормативы по плаванию и метанию гранаты.



В ходе тестирования все участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Сотрудник ГУ ЯО «Региональный центр спортивной подготовки» Владислав Садов оказался самым метким в стрельбе. Он набрал 42 очка. Юрисконсульт аналитического отдела департамента государственного жилищного надзора Дмитрий Шабалин показал лучший результат в подтягивании (21 раз). В рывке гири не было равных начальнику отдела аналитического контроля комитета госрегулирования департамента государственного жилищного надзора Юрию Гриневу. А в прыжках в длину лучшим стал главный специалист департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимир Рыжов.



Все нормативы выполнил и директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Сорокин. Его результаты по каждому из заданий соответствуют золотому знаку отличия ГТО.



– Чтобы чувствовать себя уверенно и бодро, необходимо готовиться и дважды в год сдавать нормативы, – рассказал Александр Сорокин. – К следующим мероприятиям будем подключать коллег из районных администраций всех муниципальных образований.



Тестовые испытания комплекса ГТО, в свою очередь, стали первым мероприятием физкультурно-спортивного клуба Правительства Ярославской области. Руководитель проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов на территории области Юлия Лихачева выразила надежду, что участники мероприятия станут активными членами клуба.



Справка



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.



Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».