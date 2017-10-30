​21 муниципальное образование региона поддержало предложение об увеличении стоимости земельных участков, находящихся в областной собственности, при ее продаже. В регионе проведен мониторинг мнений представителей органов местного самоуправления на предмет изменения в большую сторону цены выкупа земли арендаторами.



– Напомню, что в настоящее время региональным Правительством разрабатывается проект постановления об увеличении с 1 июля 2018 года цены выкупа для данных земельных участков, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В связи с этим был проведен мониторинг мнений. По результатам опроса, большинство поддержало данное предложение.



В Ярославской области размер выкупа с момента введения нормы никогда не увеличивался. Сейчас он составляет 15 процентов от кадастровой стоимости. Для сравнения: в Омской области цена выкупа составляет 40 процентов, в Самарской и Курской областях – 50 процентов, в Коми и Кемеровской области – 60 процентов, в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях – 100 процентов.



Как пояснил Максим Фролов, в основном на данных земельных участках расположены объекты недвижимости коммерческих предприятий и организаций. Арендаторы, желающие выкупить земельные участки, должны обратиться в органы местного самоуправления по месту их нахождения для заключения договора купли-продажи по цене 15 процентов от кадастровой стоимости. Данная норма будет действовать до 1 июля 2018 года.



Данное нововведение не затронет социально незащищенные категории граждан, а также тех, кто воспользовался правом однократного получения земельного участка в рамках закона Ярославской области «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».



Важно отметить, что реализация данного проекта позволит увеличить доходную часть консолидированного бюджета в среднем в 1,7 раза по сравнению с текущими значениями.



Справка



Статьей 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации установлена возможность предоставления в собственность путем заключения договора купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в определенных данной статьей случаях. В частности, в соответствии с пунктом 2 указанной статьи без проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ.