​30 октября заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко проинспектировал объекты, на которых завершаются ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Вместе с ним улицы, отремонтированные московским подрядчиком – ООО «Экоград», осмотрели представители регионального департамента транспорта, мэрии города и ряда общественных организаций.



Члены комиссии побывали на улицах Бахвалова, Маланова, Юго-Западной окружной дороге и автодороге от улицы Калинина до трассы федерального значения. Эти объекты уже практически завершены. Везде уложен новый асфальт, установлены знаки и искусственные неровности. Проведенные лабораторные исследования показали положительные результаты по всем параметрам. Виталий Ткаченко обратил внимание лишь на выполненную краской, а не пластиком разметку на дорогах.



– На некоторых участках разметка сделана краской. Это значит, что подрядчик просто не успел выполнить ее в пластике, – заметил Виталий Ткаченко. – Весной организации все же будет необходимо исправить это и нанести разметку как положено. На выполнение программы в целом этот недочет не повлияет.



Также небольшие замечания у членов комиссии появились к улице Бахвалова. Здесь не до конца выполнены работы на обочинах. Подрядчик пообещал доделать все в этот же день.



На автодорогу от улицы Калинина до трассы федерального значения «Подъезд к г. Костроме» от М8 «Холмогоры» комиссия выехала сегодня повторно. Здесь было переделано порядка 400 метров асфальта, устранены недочеты, связанные с занижением бортового камня.



– Комиссионные проверки проходили на объектах все выходные. На сегодняшний день, как докладывает технический надзор, недочеты на объектах устранены. Нам осталось только убедиться в этом лично, – добавил Виталий Ткаченко. – За ближайшие два дня мы осуществим приемку оставшихся дорог. В городской части агломерации их осталось шесть, в областной – две.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации было направлено миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – деньги федерального центра, 552 миллиона – областные, остальные – муниципальные.



В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области и главы региона. Гарантийный срок на дороги, отремонтированные в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 4 года.