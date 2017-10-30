​Ярославская область завоевала шесть наград Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2017».

Всего от нашего региона на конкурс было отправлено 12 проектов. В финал попали девять. В результате пять проектов отмечены в различных номинациях. Одна из программ получила сразу две награды.

– Событийный туризм – одно из приоритетных направлений в развитии туристической сферы Ярославского региона. Именно он может обеспечить всесезонность турпотока, – прокомментировала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мы рады, что в области развиваются площадки, которые предлагают интересные события и в зимний период, и в межсезонье. Особенно активен Гаврилов-Ямский район, о чьих результатах говорят не только призовые места, но и реальные цифры роста турпотока.

В номинации «Идея туристического события» первое место занял проект фестиваля «Корзинкин блюз». Его представил Гаврилов-Ямский район. В номинации «Площадка для проведения туристического события» у Ярославской области две награды. Первое место у авиационно-технического комплекса «Левцово», третье – у Музея-усадьбы дворян Леонтьевых. Призовым сертификатом наградили также проект гончарной мастерской «Сады Аурики». По итогам голосования в Интернете приз зрительских симпатий получил центр водного спорта «Ветрено».

Еще одна награда была присуждена в персональной номинации «За большой личный вклад в развитие отечественного событийного туризма». Она досталась начальнику управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Гаврилов-Ямского района Галине Биляловой.

«Russian Event Awards» – ежегодная национальная пр​емия в области событийного туризма. В этом году в финал конкурса вышло 197 проектов из 48 регионов страны.

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