​В Ярославле завершил работу межрегиональный форум «Ярославия – Дагестан: золотое кольцо дружбы».



– Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих публичных выступлениях значительную роль народной дипломатии в обеспечении доверия и взаимопонимания между народами, – сказал советник губернатора Ярославской области по национальным вопросам Александр Тимченко. – Мы должны всегда стремиться искать только мирные пути урегулирования региональных конфликтов и кризисов. Это очень важно. И подобные мероприятия в большой степени способствуют укреплению межнациональных связей.



Первое мероприятие, организованное в рамках форума, прошло еще в конце сентября. Тогда в Ярославской государственной филармонии состоялся авторский концерт советского, российского и дагестанского композитора Мурада Кажлаева. Прозвучали как популярные сочинения, так и совсем новые. Зрители познакомились с произведением «Симфонические фрески». Вечер собрал большое количество представителей дагестанской и других диаспор, проживающих на территории Ярославской области.



– Любое мероприятие, которое знакомит ярославцев с культурой и историей разных народов, очень полезно, – сказал председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев. – Это хорошая профилактика ксенофобии. Сегодняшнее событие способствует развитию диалога и межрегиональных связей. У нас в Ресурсном центре постоянно проходят встречи, школьники приходят на экскурсии, организуем круглые столы и другие мероприятия.



Также в рамках форума состоялась премьера фильма «Ярославия – Дагестан»​: золотое кольцо дружбы. Документальное произведение Гулеры Камиловой было также встречено зрителями очень тепло. Картина собрала много положительных отзывов.



– Фильм был снят за очень короткий промежуток времени. У него прекрасная идея, хорошее текстовое наполнение. Мы увидели качественный продукт, который, без сомнения, стоит внимания представителей самых разных народов, – сказал председатель правления Ярославского общественно-культурногоцентра «Дагестан» Шапи Омаров. – Надеемся, что вскоре произведение будет показано по телевидению и его сможет увидеть более широкий круг зрителей.



Заключительными событиями форума стали круглый стол «Ярославия – Дагестан: перспективы развития и расширения межнациональных и межрегиональных связей» и литературно-музыкальный вечер поэта, прозаика и литературоведа Мамеда Халилова.​