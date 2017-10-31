​4 и 5 ноября в самом северном районе области уже в третий раз пройдет фестиваль «Пошехонская старина». В этом году жителей и гостей города Пошехонье ждет насыщенная программа.



В районном Доме культуры будут организованы мастер-классы по гаютинской росписи, изготовлению глиняных игрушек и плетению поясов. Для детей подготовлены интерактивная программа «Пошехонские забавы, игры и обряды» и мастер-класс по изготовлению пошехонской лоскутной куклы.



В народном историко-краеведческом музее откроется выставка декоративно-прикладного творчества мастеров края.



В рамках деловой части фестиваля состоится круглый стол с участием экспертов в области событийного туризма, а также специалистов по декоративно-прикладному творчеству – народных мастеров России.



Кроме того, гостей ждет красочное представление со старинными плясками и хороводами. Организаторы фестиваля специально к празднику собирали и силами местных самодеятельных коллективов восстанавливали танцевальные традиции края.​