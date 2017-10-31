​За достигнутые трудовые успехи, активную общественную

деятельность и многолетнюю добросовестную работу Глава Первомайского

муниципального района Инна Голядкина удостоена медали ордена «За заслуги перед

Отечеством II степени». Указ о награждении государственными наградами

Российской Федерации подписал Президент Владимир Путин.

- Работу Инны Ильиничны часто привожу в пример, -

подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Это активный и

мудрый руководитель, который всеми силами старается помочь своему родному

району. Пожалуй, каждый житель Первомайского района ее знает и уважает.

Поздравляю с высокой государственной наградой и желаю дальнейших успехов в

работе на благо своей территории и всей Ярославской области.

Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством II

степени» удостоена заместитель начальника управления по социальной и

демографической политике Правительства Ярославской области Татьяна Корбут.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства

Российской Федерации» присвоено трактористу ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского

района  Валентину Кочигину.

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