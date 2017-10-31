​За достигнутые трудовые успехи, активную общественную



деятельность и многолетнюю добросовестную работу Глава Первомайского



муниципального района Инна Голядкина удостоена медали ордена «За заслуги перед



Отечеством II степени». Указ о награждении государственными наградами



Российской Федерации подписал Президент Владимир Путин.



- Работу Инны Ильиничны часто привожу в пример, -



подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Это активный и



мудрый руководитель, который всеми силами старается помочь своему родному



району. Пожалуй, каждый житель Первомайского района ее знает и уважает.



Поздравляю с высокой государственной наградой и желаю дальнейших успехов в



работе на благо своей территории и всей Ярославской области.



Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством II



степени» удостоена заместитель начальника управления по социальной и



демографической политике Правительства Ярославской области Татьяна Корбут.



Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства



Российской Федерации» присвоено трактористу ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского



района Валентину Кочигину.