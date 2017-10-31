|За достигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу Глава Первомайского
муниципального района Инна Голядкина удостоена медали ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени». Указ о награждении государственными наградами
Российской Федерации подписал Президент Владимир Путин.
- Работу Инны Ильиничны часто привожу в пример, -
подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Это активный и
мудрый руководитель, который всеми силами старается помочь своему родному
району. Пожалуй, каждый житель Первомайского района ее знает и уважает.
Поздравляю с высокой государственной наградой и желаю дальнейших успехов в
работе на благо своей территории и всей Ярославской области.
Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени» удостоена заместитель начальника управления по социальной и
демографической политике Правительства Ярославской области Татьяна Корбут.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации» присвоено трактористу ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского
района Валентину Кочигину.
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