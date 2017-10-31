|За
достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную
работу глава Первомайского муниципального района Инна Голядкина удостоена медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении государственными
наградами Российской Федерации подписал Президент Владимир Путин.
–
Работу Инны Ильиничны часто привожу в пример, – подчеркнул губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов. – Это активный и мудрый руководитель, который всеми силами
старается помочь своему родному району. Пожалуй, каждый житель Первомайского района
ее знает и уважает. Поздравляю с высокой государственной наградой и желаю дальнейших
успехов в работе на благо своей территории и всей Ярославской области.
Также
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена заместитель начальника
управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области
Татьяна Корбут.
Звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу
ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского района Валентину Кочигину.
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