​За



достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную



работу глава Первомайского муниципального района Инна Голядкина удостоена медали



ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении государственными



наградами Российской Федерации подписал Президент Владимир Путин.



–



Работу Инны Ильиничны часто привожу в пример, – подчеркнул губернатор Ярославской



области Дмитрий Миронов. – Это активный и мудрый руководитель, который всеми силами



старается помочь своему родному району. Пожалуй, каждый житель Первомайского района



ее знает и уважает. Поздравляю с высокой государственной наградой и желаю дальнейших



успехов в работе на благо своей территории и всей Ярославской области.



Также



медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена заместитель начальника



управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области



Татьяна Корбут.



Звание



«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу



ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского района Валентину Кочигину.