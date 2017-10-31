​За

достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную

работу глава Первомайского муниципального района Инна Голядкина удостоена медали

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении государственными

наградами Российской Федерации подписал Президент Владимир Путин.



Работу Инны Ильиничны часто привожу в пример, – подчеркнул губернатор Ярославской

области Дмитрий Миронов. – Это активный и мудрый руководитель, который всеми силами

старается помочь своему родному району. Пожалуй, каждый житель Первомайского района

ее знает и уважает. Поздравляю с высокой государственной наградой и желаю дальнейших

успехов в работе на благо своей территории и всей Ярославской области.

Также

медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена заместитель начальника

управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области

Татьяна Корбут.

Звание

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу

ООО «Шопша» Гаврилов-Ямского района Валентину Кочигину.

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