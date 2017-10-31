​По данным Ярославского центра гидрометеорологии, в ближайшие часы по Ярославской области и городу Ярославлю ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, а также усиление северного ветра, порывы которого могут достигать 15 – 20 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличения количества ДТП, образования заторов на автодорогах, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабо укрепленных конструкций.



Главное управление МЧС России по Ярославской области рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.