​31 октября губернатор Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную Думу проект регионального бюджета на 2018 и плановый период 2019 – 2020 годов. Как отметил глава региона, главный финансовый документ сформирован без дефицита и сохраняет социальную направленность.



– На социальную сферу направлена большая часть расходов – 39,4 миллиарда рублей, – рассказал Дмитрий Миронов. – Завершим строительство проблемных детских садов в Данилове и Угличе. В 2018 году начнем строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы и детского сада в микрорайоне «Яблоневый посад» в Ярославле. Закладываем в бюджет около 200 миллионов рублей на ремонт объектов здравоохранения и образования. Несколько лет подряд этим вопросам уделяли недостаточно внимания.



На развитие дорожного хозяйства и транспорта из бюджета региона будет направлено более 5,3 миллиарда рублей. Продолжится реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»: по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» планируется отремонтировать 40 км региональных дорог и 54 км дорог города Ярославля. Весной 2018 года должен быть введен в эксплуатацию мост через Которосль в районе Комсомольской площади.



Также в 2018 году запланированы завершение строительства биатлонного комплекса в центре лыжного спорта «Демино» и пристройки к школе №43 в Ярославле, окончание работ по реконструкции стадионов «Шинник» и «Славнефть» к Чемпионату мира по футболу. Предусмотрены деньги на корректировку проектно-сметной документации по программе комплексной реабилитации озера Неро в Ростовском районе и развитие технопарка «Мастер» в Тутаеве.



Кроме того, запланировано финансирование объектов коммунальной инфраструктуры: строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей, новых котельных, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации.



Доходы и расходы областного бюджета в 2018 году составят 59 миллиардов рублей, в 2019 году – 61,7 миллиарда, в 2020 году – 66,2 миллиарда. Формирование бездефицитного бюджета позволит не наращивать объем государственного долга Ярославской области и сократить его уровень относительно доходов областного бюджета до 57,5% к 2021 году.​