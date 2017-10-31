|В областном центре в здании Дома дружбы Ярославль – Пуатье откроется штаб-квартира Союза городов Золотого кольца. Событие состоится 21 ноября и будет приурочено к празднованию Дня Золотого кольца.
Об этом сегодня говорили депутаты областной Думы на внеочередном заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.
Напомним, о том, что в Ярославле будут организованы основные торжества праздника, глава региона Дмитрий Миронов рассказал на VII Международном туристическом форуме «Visit Russia». В областном центре пройдут деловые встречи представителей городов-побратимов, откроется туристский информационный центр.
Также на заседании его участники обсудили планы по развитию туризма в регионе в целом. Как отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова, данное направление – одно из приоритетных в региональной концепции «10 точек роста». К 2025 году планируется добиться увеличения потока туристов в Ярославскую область в 2,5 раза, до 8 миллионов человек в год.
– Разработана программа по развитию центров городов Ярославской области, которая предусматривает создание в райцентрах новых пешеходных зон. Запланировано благоустройство набережных в Угличе, Ростове, Переславле, Тутаеве, реконструкция историко-архитектурных объектов, создание транспортной инфраструктуры. Это только первые шаги в развитии городского туризма, – рассказала Юлия Рыбакова.
Также активно идет разработка регионального бренда, туристических маршрутов и турпакетов «Выходные в Ярославской области», ведется подготовка к участию в различных российских и международных выставках.
Справка
Согласно проекту закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на областную целевую программу «Развитие туризма и отдыха» в следующем году предусмотрено более 39 миллионов рублей.
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