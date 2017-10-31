​31 октября глава региона Дмитрий Миронов провел выездное совещание по вопросам работы детской клинической больницы №1 в Ярославле. Глава региона побывал в здании, где до недавнего времени располагалось это лечебное учреждение, и лично оценил возникшие повреждения.



Напомним, в ходе планового осмотра помещений были обнаружены сквозные трещины на несущих стенах. Техническое заключение определило их состояние как ограниченно работоспособное. Было принято решение о переводе пациентов и персонала в другие медицинские учреждения города.



– Мы вместе с вами еще раз осмотрели детскую больницу. Безусловно, здание, построенное более 60 лет назад, нуждается в капитальном ремонте. Ситуация усугубилась тем, что по зданию пошли трещины. В настоящее время идет экспертиза, которая и даст ответ, возможна ли его эксплуатация в дальнейшем, – сказал Дмитрий Миронов. – А пока мы перевели пациентов и персонал в другие клиники города. Это решение вынужденное, но считаю, что оно единственно верное. Мы не можем пренебрегать мерами безопасности.



Дмитрий Миронов отметил, что в настоящее время есть предложение по размещению детской больницы в здании бывшего санатория-профилактория шинного завода на проспекте Октября.



– Это здание требует ремонта. Мы должны как можно быстрее создать нормальные условия для работы врачей и пребывания пациентов, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Все должны понимать, что ситуация неординарная. Именно от наших грамотных и оперативных действий зависит здоровье людей.



Также глава региона поручил директору департамента здравоохранения Руслану Саитгарееву обратить внимание на вопрос трудоустройства персонала:



– Все медики должны сохранить свои рабочие места и заработную плату.



Руслан Саитгареев заверил, что сокращений штатных единиц и уровня заработной платы медработников не произойдет.



Как рассказал главный врач больницы №1 Кирилл Харчиков, несмотря на то, что здание больницы пустует, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Пациенты стационара переведены в другие лечебные учреждения города. Там же организовано оказание амбулаторной помощи.



Справка



На основании экспертного заключения департаментом здравоохранения Ярославской области принято решение по выводу детей и персонала в целях их безопасности в другие лечебные учреждения города: в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №2» развернуто 15 коек для экстренной госпитализации детей по профилю «пульмонология», в ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №10» – 25 педиатрических коек.



Поликлиническое отделение №1 мощностью 100 посещений в смену, расположенное в здании по адресу: Ярославль, проспект Ленина, 76/12, переведено на другие площади поликлинических отделений ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница». Так, педиатрические приемы организованы в филиале поликлинического отделения №1 на улице Чехова, 43. Прием аллерголога ведется на базе поликлинического отделения №2 на улице Добрынина, офтальмолога и невролога – на улице Чайковского, 78/19. Работа диагностических служб организована в поликлиническом филиале поликлинического отделения №1 на улице Чехова, 43.​