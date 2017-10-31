​С начала года в регионе на предмет эффективного использования областной собственности проверено 150 учреждений и порядка 760 объектов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. Проверки осуществляются в рамках мероприятий по усилению контроля за использованием регионального имущества.



– Контроль за эффективным использованием региональной собственности – это одно из направлений нашей работы, осуществляемой по поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Цель – навести порядок в сфере имущества и земли, – рассказал Роман Колесов. – Внедренный нами системный подход при организации этой работы позволил увеличить ее эффективность в разы. Проверки касаются различных объектов: административных зданий, хозяйственных сооружений.



В ходе инспекционных выездов сотрудники департамента имущественных и земельных отношений зафиксировали более 50 нарушений в части распоряжения и использования имущества.



– Наиболее часто выявляются нарушения, связанные с передачей имущества в аренду без согласия собственника, с неэффективным использованием объектов и земельных участков, а также с неудовлетворительным содержанием имущества, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В случае выявления нарушений составляется предписание с указанием сроков для их устранения. Также информация о нарушениях направляется в курирующий департамент для принятия соответствующих мер. Для проверки устранения нарушений проводится повторное комиссионное обследование.



Одним из последних проверенных объектов стала клиническая больница №9. Это медучреждение является самым крупным в регионе по количеству обслуживаемых пациентов. В его структуре 25 отдельно стоящих корпусов. По итогам проверки нарушений выявлено не было.



– За счет поступающих из регионального бюджета и от арендаторов средств нам удается решать возникающие хозяйственные проблемы, – пояснил главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» Станислав Белокуров. – На данный момент в зданиях учреждения находится 14 юридических лиц, которые осуществляют свою деятельность. Работают аптечные киоски и пункты общественного питания для сотрудников и пациентов.



Наиболее ярким примером эффективного использования областного имущества, как было отмечено, стала сдача в аренду неиспользуемого больничного помещения для размещения в нем ядерно-магнитного томографа. Для того чтобы установить новое современное оборудование, компания-арендатор провела капитальный ремонт и благоустроила прилегающую территорию.



В планах на следующий год – проверка более 1800 объектов и 120 учреждений области.