|Интерактивный портал «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru), где любой желающий может оставить обращение или сообщение о проблеме, отметил первый месяц работы.
– Всего за время работы портала поступило около 400 сообщений. Это, безусловно, говорит о его востребованности среди населения города, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Напомню, главной задачей, которую призван решать этот ресурс, является более оперативное реагирование на проблемы населения.
Большинство поступивших на портал сообщений касается неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия во дворах и на придомовых территориях.
Что касается категории «Медицинские учреждения», то здесь жителями было оставлено не так много сообщений. Однако даже отдельные жалобы послужили толчком для оптимизации услуги электронной записи.
– В нашей области очень востребованной является услуга записи на прием к специалистам поликлиники. Именно электронный способ записи, например, выбирают 19 процентов посетителей поликлиники №2. Всего к нам порядка 700 человек в месяц сейчас записываются через портал госуслуг. В начале года было менее ста, – отметила главный врач ГБКУЗ ЯО «Поликлиника №2» Наталья Богданова.
Только за сентябрь этого года на прием к врачу записались 211 тысяч человек. Из них около 52 тысяч – посредством Интернета. Почти четверть всех записей к специалистам осуществляется именно через электронных помощников.
Также в электронном виде теперь можно получить данные об уже оказанных услугах по программе ОМС. Любой гражданин может зайти на портал госуслуг и узнать, какие специалисты и когда с ним работали.
Справка
Портал «Решаем вместе» – интерактивное дополнение одноименной губернаторской программы инициативного бюджетирования.
Все сообщения на портале классифицированы. В рамках семи категорий в настоящее время можно выбрать 16 тематик. Планируется, что впоследствии сайт будет дополнен новыми разделами.
Чтобы стать пользователем портала, необходимо зарегистрироваться, указать свой электронный адрес, выбрать категорию и написать сообщение.
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