​Ход работ по строительству нового детского сада в микрорайоне Мирный-3 в Угличе проинспектировала комиссия из области. По поручению главы региона Дмитрия Миронова возведение этого социально значимого объекта находится на особом контроле ведомственных структур. Сегодня на объекте побывал директор департамента строительства Виктор Неженец.



– Мы регулярно проводим выездные совещания на объекте, контролируем ход строительных работ, – сказал Виктор Неженец. – Можно констатировать, что подрядчик в целом выдерживает темп, прописанный в графике. Мы увидели, что на первом этаже идет устройство теплового узла, устанавливаются пластиковые окна, возводятся перегородки. Также завершается возведение кирпичной кладки второго этажа. Надеемся, до конца года здание будет уже подключено к отоплению.



Строительство объекта было начато в декабре 2014 года подрядной организацией ГК «Деловой мир». В августе 2015 года муниципальный контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Весной 2016 года строительство объекта было возобновлено подрядной организацией ООО «Ярпромцентр», но уже в ноябре контракт вновь был расторгнут. Причина – невыполнение подрядчиком своих обязательств. В целях завершения строительства социально значимого объекта Правительством Ярославской области было принято решение о его передаче в 2017 году ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». На сегодня объект обеспечен в полном объеме бюджетными ассигнованиями для завершения строительства. По решению губернатора в бюджете следующего года на завершение строительства двух детских садов – в Угличе и Данилове – предусмотрено более 240 миллионов рублей.



Основные строительные работы согласно графику должны быть завершены в декабре. В новом году начнутся внутренние ремонтные работы. На весну запланировано благоустройство прилегающей территории. Срок сдачи объекта по контракту – 30 июня 2018 года.



– Новый объект очень востребован в нашем городе. Сегодня более 600 детей у нас стоят в очереди, они ждут новый детский сад. Его открытие значительно снизит накопившуюся напряженность, – рассказала начальник управления образования Угличского района Ольга Дружкова.​