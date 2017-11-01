​4 ноября Ярославская область вместе со всей страной будет отмечать День народного единства. По этому случаю в областном центре состоятся торжественные мероприятия.



Праздничная программа начнется с Божественной литургии в Казанском соборе Казанского женского монастыря. Она запланирована на 9.00. Затем в 11.30 состоится крестный ход. От стен монастыря верующие пройдут по улицам Трефолева и Советской, выйдут к Советской площади. После этого движение будет продолжено по улицам Челюскинцев, Почтовой, Которосльной набережной. Запланированы остановки у церкви Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевского монастыря, храмов Спаса на Городу и Михаила Архангела. Завершится крестный ход у часовни Казанской иконы Божией Матери, расположенной напротив Спасо-Преображенского монастыря. Здесь же состоится праздничный митинг.



Справка



Этот государственный праздник, учрежденный указом царя Алексея Михайловича, был возрожден в 2005 году в честь освобождения Москвы от интервентов в 1612 году. Более 400 лет назад ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное в Ярославле, продемонстрировав пример подлинного мужества и сплоченности народа, разбило польско-литовских интервентов и восстановило закон и порядок.



Православные верующие в этот день отмечают праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, сопровождавшей героический поход Минина и Пожарского.



Объединение двух праздников – религиозного и мирского – подчеркивает роль духовных ценностей в консолидации и возрождении общества.​