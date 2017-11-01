​11-классник из Калининграда Сергей Горобец, который 1 сентября выступил на Всероссийском открытом уроке с Президентом Владимиром Путиным, посетил Ярославскую область. Он побывал в Рыбинске в ПАО «ОДК-Сатурн» и в технопарке «Кванториум».



Напомним, школьник во время общения с главой государства, организованного из Ярославля в режиме прямого эфира, поделился своими наработками в области авиадвигателестроения. Он рассказал об изобретении нового двигателя на альтернативном топливе и выразил желание пообщаться с представителями предприятий корпорации «Ростех». Вскоре Сергей Горобец получил приглашение посетить рыбинский «Сатурн».



Здесь для него организовали экскурсию по предприятию. Также калининградский школьник встретился с заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «ОДК» Юрием Шмотиным. Затем он вместе с руководителем калининградского «Кванториума» Сергеем Петровым побывал в рыбинском технопарке. Здесь состоялась встреча с главой Рыбинска Денисом Добряковым. Гости осмотрели учебные классы, квантмузей, познакомились с наработками рыбинских школьников и оценили практику взаимодействия с органами власти.



– Будущее начинается здесь, и наша основная задача – ориентировать талантливую техническую молодежь на предприятия Рыбинска, на жизнь и работу в родном городе. Тем более наш промышленный потенциал предоставляет широкий выбор направлений: авиа-, судо-, приборостроение и другие, – сказал Денис Добряков. – Технологии, используемые на рыбинских предприятиях, шагнули вперед. Это требует определенного уровня квалификации сотрудников. Поэтому «Кванториум» должен давать детям понимание нужности, важности и востребованности их увлечений.



Гости особенно отметили уровень материально-технической базы рыбинского технопарка, большие площади и широкие перспективы для учащихся. По словам Сергея Горобца, он не исключает, что в будущем захочет связать свою профессиональную жизнь именно с Рыбинском.