​Глава региона Дмитрий Миронов утвердил на следующий год прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Ярославской областной Думы.



В перечень имущества, подлежащего приватизации, включены три объекта. Среди них – два земельных участка в Переславле-Залесском на улице Депутатской площадью 6229 и 5377 кв. м. На участках имеются объекты незавершенного строительства.



Еще один объект находится в селе Гагаринская Новоселка Перес​лавского района. На участке земли общей площадью 177973 кв. м расположены административные здания, овощехранилище, гараж, конюшня и другие нежилые помещения. Данное имущество в настоящее время не используется.



Согласно законопроекту предлагается также преобразовать три предприятия – ГП ЯО «Ярдормост», ГП ЯО «Ярославское автотранспортное предприятие» и ГП ЯО «Аптека №95» – в акционерные общества. Сообщается, что данная мера позволит повысить эффективность управления этими организациями.



В прогнозный план включены и акции открытого акционерного общества «Ярославский хлебозавод №4».



Ожидаемое поступление средств от приватизации в областной бюджет в 2018 году составит порядка 20 миллионов рублей.