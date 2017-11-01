|Глава региона Дмитрий Миронов утвердил на следующий год прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Ярославской областной Думы.
В перечень имущества, подлежащего приватизации, включены три объекта. Среди них – два земельных участка в Переславле-Залесском на улице Депутатской площадью 6229 и 5377 кв. м. На участках имеются объекты незавершенного строительства.
Еще один объект находится в селе Гагаринская Новоселка Переславского района. На участке земли общей площадью 177973 кв. м расположены административные здания, овощехранилище, гараж, конюшня и другие нежилые помещения. Данное имущество в настоящее время не используется.
Согласно законопроекту предлагается также преобразовать три предприятия – ГП ЯО «Ярдормост», ГП ЯО «Ярославское автотранспортное предприятие» и ГП ЯО «Аптека №95» – в акционерные общества. Сообщается, что данная мера позволит повысить эффективность управления этими организациями.
В прогнозный план включены и акции открытого акционерного общества «Ярославский хлебозавод №4».
Ожидаемое поступление средств от приватизации в областной бюджет в 2018 году составит порядка 20 миллионов рублей.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:30
17 просмотров
2017.11.01 Роман Колесов: «Опасности для населения в связи с возгоранием на одной из установок ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет»2017.11.01 В области сократилось количество нарушений в сфере оборота древесины2017.11.01 Роман Колесов: «Опасности для населения в связи с возгоранием на одной из установок ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет2017.11.01 Роман Колесов: «Сохранение объектов водохозяйственного комплекса в собственности области имеет приоритетные значение»2017.11.01 В Ярославль приехали представители предприятий молочной промышленности из разных регионов страны