​В Ярославле в одном из гостиничных комплексов проходит двухдневный семинар, посвященный развитию молочной промышленности. Участников и гостей мероприятия, приехавших в наш город из разных регионов страны, приветствовал заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.



– Приятно отметить, что интерес к семинару, посвященному вопросам развития молочной промышленности, внедрения современных технологий переработки молочного сырья, большой, – сказал Валерий Холодов. – Для участия в мероприятии к нам прибыли представители более 20 заводов из разных областей, 15 крупных организаций. Всего здесь около 50 участников.



Валерий Холодов пожелал собравшимся продуктивной и интересной работы. Организаторы мероприятия подготовили для гостей насыщенную программу. С докладами выступят ведущие специалисты отраслевых институтов и компаний. Будут рассмотрены вопросы развития мировой молочной промышленности и современных мембранных технологий переработки. Они позволяют максимально задействовать все компоненты молочного сырья, увеличить выход продукции и повысить рентабельность. Одной из тем обсуждения станет внедрение технологии комплексной переработки вторичного молочного сырья.



Запланировано проведение деловых встреч и переговоров с российскими и зарубежными фирмами-производителями и поставщиками оборудования, упаковочных материалов, ингредиентов.



В программу семинара также включено посещение комбината молочных продуктов и лабораторий Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов.