​Опасности



для населения в связи с возгоранием на ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



Информация о возгорании на предприятии поступила в Главное управление МЧС по Ярославской



области в 15:30. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3.



На место в оперативном режиме выехали 15 единиц техники и 58 человек личного



состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара.



- На установке, где произошло возгорание,



сотрудники предприятия не работали, так как установка действует в автономном



автоматизированном режиме. Опасность для населения отсутствует, - сообщил заместитель председателя



Правительства Роман Колесов. – Ситуация находится на контроле Правительства



Ярославской области.



данный момент на месте ЧП продолжаются работы по локализации пожара.