​Опасности

для населения в связи с возгоранием на ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. 

Информация о возгорании на предприятии поступила в Главное управление МЧС по Ярославской

области в 15:30. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3.

На место в оперативном режиме выехали 15 единиц техники и 58 человек личного

состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара.

- На установке, где произошло возгорание,

сотрудники предприятия не работали, так как установка действует в автономном

автоматизированном режиме. Опасность для населения отсутствует, - сообщил  заместитель председателя

Правительства Роман Колесов. – Ситуация находится на контроле Правительства

Ярославской области.

данный момент на месте ЧП продолжаются работы по локализации пожара. 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:15
23 просмотров
2017.11.01 Роман Колесов: «Опасности для населения в связи с возгоранием на одной из установок ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет»
2017.11.01 В области сократилось количество нарушений в сфере оборота древесины
2017.11.01 Роман Колесов: «Сохранение объектов водохозяйственного комплекса в собственности области имеет приоритетные значение»
2017.11.01 В Ярославль приехали представители предприятий молочной промышленности из разных регионов страны
2017.11.01 Согласно плану приватизации в 2018 году бюджет региона увеличится на 20 миллионов рублей