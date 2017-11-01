|Опасности
для населения в связи с возгоранием на ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.
Информация о возгорании на предприятии поступила в Главное управление МЧС по Ярославской
области в 15:30. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3.
На место в оперативном режиме выехали 15 единиц техники и 58 человек личного
состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара.
- На установке, где произошло возгорание,
сотрудники предприятия не работали, так как установка действует в автономном
автоматизированном режиме. Опасность для населения отсутствует, - сообщил заместитель председателя
Правительства Роман Колесов. – Ситуация находится на контроле Правительства
Ярославской области.
данный момент на месте ЧП продолжаются работы по локализации пожара.
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