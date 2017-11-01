|В текущем году значительно сократилось количество нарушений в сфере оборота древесины. По словам директора департамента лесного хозяйства Николая Савельева, этого удалось добиться благодаря принятым Правительством области мерам по усилению межведомственного взаимодействия и увеличению числа надзорных мероприятий.
– За 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего в пять раз сократился объем незаконно заготовленной древесины и в шесть раз – объем нанесенного вреда вследствие нарушений лесного законодательства, – сообщил Николай Савельев.
С начала года с целью пресечения нарушений законодательства лесными инспекторами проведено около 2400 рейдов и патрулирований, в том числе с участием сотрудников УМВД по Ярославской области. В результате выявлено 65 нарушений при транспортировке древесины, возбуждены дела об административных правонарушениях. Также материалы по всем фактам незаконных рубок направлены в органы внутренних дел. 43 нарушителя привлечены к ответственности.
Раскрываемость преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, также по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 27 процентов. С начала этого года в добровольном порядке возмещен вред, причиненный лесам, на сумму более 700 тысяч рублей. Решениями судов было удовлетворено шесть исков на сумму 136 тысяч. 15 человек привлечены к уголовной ответственности.
Усилен контроль соблюдения требований лесного законодательства и в отношении арендаторов лесных участков. С начала года инспекторами проведено 636 проверок. По итогам выявленных нарушений рассмотрено 320 административных дел.
Один из инспекционных рейдов прошел на арендованных лесных участках в Гаврилов-Ямском лесничестве. На делянке одного из арендаторов в районе деревни Мордвиново инспектора зафиксировали множество нарушений.
– На данном участке площадью 2,7 гектара нами было выявлено множество нарушений. В частности, после рубки древесины на делянке не проведены мероприятия по уборке порубочных остатков и пней, а также не выполнены работы по подготовке почвы к лесовосстановлению, – рассказал старший государственный лесной инспектор Ярославской области Александр Гулящих. – В отношении данного арендатора будет возбуждено административное производство, предполагающее штраф в размере до 200 тысяч рублей.
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