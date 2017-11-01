Опасности

для населения в связи с возгоранием в ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет. Об этом сообщил

заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.

Информация

о возгорании на предприятии поступила в Главное управление МЧС по Ярославской области

в 15.30. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3. На место в

оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС для

проведения мероприятий по локализации пожара.



На установке, где произошло возгорание, осуществлялись ремонтные работы. Опасность

для населения отсутствует, – сообщил Роман Колесов. – Ситуация находится на контроле

Правительства Ярославской области.

данный момент на месте ЧП продолжаются работы по локализации пожара. 

Фотографии МЧС России по Ярославской области

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