Опасности



для населения в связи с возгоранием в ОАО «Славнефть-ЯНОС» нет. Об этом сообщил



заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



Информация



о возгорании на предприятии поступила в Главное управление МЧС по Ярославской области



в 15.30. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3. На место в



оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС для



проведения мероприятий по локализации пожара.



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На установке, где произошло возгорание, осуществлялись ремонтные работы. Опасность



для населения отсутствует, – сообщил Роман Колесов. – Ситуация находится на контроле



Правительства Ярославской области.



данный момент на месте ЧП продолжаются работы по локализации пожара.



Фотографии МЧС России по Ярославской области