|По сообщению Главного Управления МЧС России по Ярославской области возгорание на установке АВТ в ОАО "Славнефть-Янос" полностью локализовано.
Ранее в Главное управление МЧС по Ярославской области в 15 часов 55 минут поступила информация о возгорании на предприятии. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3, на которой проводились ремонтные работы. На место в оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара. В 17 часов 07 минут объявлена полнная ликвидация.
В результате возгорания есть пострадавшие.
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вчера, 20:30
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