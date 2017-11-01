По сообщению Главного Управления МЧС России по Ярославской области возгорание на установке АВТ в ОАО "Славнефть-Янос" полностью локализовано.



Ранее в Главное управление МЧС по Ярославской области в 15 часов 55 минут поступила информация о возгорании на предприятии. Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3, на которой проводились ремонтные работы. На место в оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара. В 17 часов 07 минут объявлена полнная ликвидация.



В результате возгорания есть пострадавшие.