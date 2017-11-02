​1 ноября на базе АО «Ярославльводоканал» прошло выездное совещание по реализации проекта, предусматривающего передачу имущественного комплекса водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в собственность области. Было отмечено, что работа по перераспределению полномочий в этой сфере проводится планомерно.



– Глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу обеспечить население качественной питьевой водой. Это направление деятельности для Правительства области является сегодня одним из приоритетных. Напомню, губернатор выступил также с инициативой реализации проекта «Чистая Волга», направленного на улучшение экологического состояния реки, восстановление и сохранение природной среды, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, призванный навести порядок в этой отрасли, был принят в конце прошлого года. Уже с нового года полномочия переходят к органам власти Ярославской области.



Такое перераспределение, по словам Романа Колесова, даст возможность провести масштабную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, позволит предоставлять качественные услуги жителям региона.



В областную собственность уже переданы активы Ярославского и Рыбинского водоканалов. В настоящее время идет процесс передачи МУП «Ростовская энергетическая компания». На его базе на основе имущества водоснабжения и водоотведения муниципальных образований по южному направлению будет создано опорное государственное предприятие.



Вместе с мероприятиями по перераспределению полномочий предпринимаются различные профилактические меры для бесперебойной работы комплекса. Регулярно проводятся обследования сетей водопровода и канализации в муниципальных районах.



– Ярославский водоканал был создан в 2008 году путем приватизации муниципального предприятия в акционерное общество. При этом 100 процентов акций было сохранено в собственности города. В этом году они уже переданы в собственность области, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



На встрече было особо подчеркнуто, что организация является стратегическим предприятием Ярославля и области по осуществлению водоснабжения. В этой связи сохранение 100-процентного пакета акций в собственности области имеет приоритетное значение.



Помимо обсуждения хозяйственных и организационных вопросов, касающихся деятельности ресурсоснабжающей организации, на встрече был избран председатель совета директоров АО «Ярославльводоканал». Им стал заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко. Также участники совещания рассмотрели текущее финансово-хозяйственное состояние предприятия. Работа по его финансовому оздоровлению ведется под руководством председателя Правительства Дмитрия Степаненко. По результатам, составленным за 9 месяцев текущего года, чистая прибыль акционерного общества превысила 4 миллиона рублей.