По сообщению Главного управления МЧС



России по Ярославской области, возгорание на установке АВТ в ОАО «Славнефть-ЯНОС»



полностью локализовано.



Ранее в Главное управление МЧС по



Ярославской области в 15 часов 55 минут поступила информация о возгорании на предприятии.



Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3, на которой проводились



ремонтные работы. На место в оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек



личного состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара. В 17 часов



07 минут объявлена полная ликвидация.



В результате возгорания есть пострадавшие.