|По сообщению Главного управления МЧС
России по Ярославской области, возгорание на установке АВТ в ОАО «Славнефть-ЯНОС»
полностью локализовано.
Ранее в Главное управление МЧС по
Ярославской области в 15 часов 55 минут поступила информация о возгорании на предприятии.
Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3, на которой проводились
ремонтные работы. На место в оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек
личного состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара. В 17 часов
07 минут объявлена полная ликвидация.
В результате возгорания есть пострадавшие.
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