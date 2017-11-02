По сообщению Главного управления МЧС

России по Ярославской области, возгорание на установке АВТ в ОАО «Славнефть-ЯНОС»

полностью локализовано.

Ранее в Главное управление МЧС по

Ярославской области в 15 часов 55 минут поступила информация о возгорании на предприятии.

Пожар возник на установке первичной переработки нефти АВТ-3, на которой проводились

ремонтные работы. На место в оперативном режиме выехало 15 единиц техники и 58 человек

личного состава МЧС для проведения мероприятий по локализации пожара. В 17 часов

07 минут объявлена полная ликвидация.

В результате возгорания есть пострадавшие.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:15
16 просмотров
2017.11.02 В Ярославле завершается консервация фонтанов на зиму
2017.11.02 В Ярославле прошла презентация образовательного документального фильма «Вода России»
2017.11.02 В Ярославле пройдет молодежный фестиваль «День национальных культур»
2017.11.02 Определены участки под строительство ФОКов в рамках программы «Газпром – детям»
2017.11.02 Роман Колесов: «Сохранение объектов водохозяйственного комплекса в собственности области имеет приоритетное значение