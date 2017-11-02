​Определены земельные участки под возведение физкультурно-оздоровительных комплексов, которые будут построены в регионе в рамках реализации программы «Газпром – детям». Заседание рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений, на котором рассматривался вопрос предоставления участков, прошло в Правительстве области.



– Правительство области нацелено на привлечение в регион крупных инвесторов, – сказал заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Принят ряд законодательных и административных мер по созданию благоприятного делового климата. Были внесены изменения в областной закон, предусматривающий получение земли в аренду без торгов. И первые положительные результаты этой работы уже есть. Например, в максимально короткие сроки в Ростовском районе был предоставлен земельный участок под строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных и зеленных культур.



По итогам обсуждения участниками рабочей группы было принято решение о предоставлении земельных участков для строительства ФОКов на улице Панина в Ярославле, на улице Строителей в поселке Семибратово, в микрорайоне Мирный-2 в Угличе и на улице Менделеева, в районе дома №52, в Переславле-Залесском. Напомним, ранее был решен вопрос о месте строительства адаптивного спортивного центра. Он появится во Фрунзенском районе. Всего в рамках программы «Газпром – детям» в регионе будет построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов.



– Была проделана значительная работа. При участии инвестора регулярно проходили выездные совещания, на которых обсуждались вопросы подготовки документации по предоставлению участков, – заметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



На встрече было особо отмечено: важно именно на начальном этапе тщательно проработать возможные проблемные моменты. Все спортивные объекты должны быть построены качественно и в срок.



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Благодаря договоренностям между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в регионе в рамках программы «Газпром – детям» планируется построить 25 спортивных объектов, из них пять физкультурно-оздоровительных комплексов. Общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей.