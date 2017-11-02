​Сегодня во Дворце молодежи в Ярославле пройдет областной фестиваль национального творчества молодежи «День национальных культур». Мероприятие состоится в преддверии Дня народного единства.

Фестиваль объединит молодых людей с самыми разными историческими корнями, для которых Ярославская область – общий дом. В настоящее время в регионе проживают представители порядка 150 национальностей.

Придуманный несколько лет назад студентами медицинской академии фестиваль сегодня вышел на новый уровень и стал региональным праздником. На сцене выступят представители народов Украины, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Чечни, Ингушетии, Азербайджана, Армении, Замбии. Состоится показ национальной одежды, будут исполнены стихи, песни и танцы, а также музыкальные произведения на народных инструментах.

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