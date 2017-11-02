​2 ноября в Ярославском государственном техническом университете прошел предпремьерный показ документального образовательного фильма «Вода России». Мероприятие состоялось при поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.



Фильм создан в рамках проведения комплекса мероприятий Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации, а также реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах».



– Ярославская область вошла в число пяти регионов, где проводится предпремьерный показ фильма. И это не случайно. Вопросам повышения качества воды и водосбережения в регионе уделяется сегодня повышенное внимание, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – Кроме того, именно наш регион по предложению губернатора области Дмитрия Миронова стал инициатором масштабного федерального проекта «Сделаем Волгу чистой рекой», утвержденного Правительством РФ. В рамках этой программы 17 регионов страны реализуют комплексные проекты, направленные на ликвидацию источников загрязнения водных ресурсов и модернизацию систем водоотведения и водоснабжения.



В фильме в доступной и интересной для зрителей форме рассказывается о глобальном потеплении, наводнениях, засухах, а также о комплексном подходе к решению проблем и задач в сфере водных ресурсов.



– Работа над фильмом заняла полтора года. В процессе мы объехали все регионы нашей страны и познакомились с проблематикой, – рассказал один из участников проекта фотограф Сергей Махалов. – Для того чтобы максимально доступно преподнести информацию зрителям, было придумано множество интересных ходов. И, конечно, мы всегда были на связи с учеными.



По словам зрителей, фильм дал возможность найти ответы на многие вопросы, заставил задуматься о более серьезном отношении к водным ресурсам и нашей природе в целом.



Просмотры фильма уже прошли в Республике Саха (Якутия) и Владимирской области. После ярославцев картину увидят жители Севастополя и Симферополя. Завершится серия предпремьерных показов 21 ноября в Москве. Премьера фильма состоится в конце года на одном из федеральных каналов.