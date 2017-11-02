|В Ярославле ведутся работы по подготовке фонтанов к осенне-зимнему периоду. В настоящее время началась консервация сооружений на Стрелке на Волжской набережной. Уже демонтированы осветительные приборы и насосное оборудование. Один из трех фонтанов укрыт профлистами. Работы планируется завершить на следующей неделе.
Мероприятия по консервации фонтанов проводят сотрудники АО «Ярославльводоканал». Они занимаются промывкой и уборкой водных устройств. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. На прошлой неделе были завершены работы на площади Юности. Территория фонтана укрыта, вокруг появилось металлическое ограждение.
В осенне-зимний период сотрудники предприятия будут также обеспечивать уборку чаш от снега и мусора.
Всего в Ярославле работает четырнадцать фонтанов: на площади Юности, в Демидовском парке, на проспекте Ленина, на площади Труда, Привокзальной площади (Ярославль-Главный), на улице Андропова, 8, на Волжской и Которосльной набережных.
Новый сезон работы фонтанов начнется по традиции 1 мая следующего года.
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