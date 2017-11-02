​До конца 2017 года 87 медицинских организаций региона будут подключены к оптическим линиям связи. Скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.



– Подключение медицинских учреждений к высокоскоростному Интернету – важная задача, которая реализуется в рамках национального проекта в сфере здравоохранения, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая. – Доступ к Интернету позволит врачам использовать возможности современной телемедицины. А это значит, что жители небольших населенных пунктов смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, без выезда в областной центр. Все это будет способствовать повышению доступности медицинских услуг в целом.



ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали государственный контракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети Интернет в 2017 году.



В России до конца года доступом в Интернет будет обеспечено 3134 организации. Объекты планируется подключать по волоконно-оптическим линиям связи. Скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.



По словам директора филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях Александра Догадина, для реализации проекта на территории Ярославской области будет проложено 157 километров оптики. Оптические магистрали впервые придут в села Павловское и Першино Тутаевского района и село Владычное Пошехонского района.



В настоящее время уже построено 96 километров волоконно-оптических линий связи, идут работы по монтажу оборудования.



​​