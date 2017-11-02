​В школе №44 города Рыбинска прошел урок мужества. В роли учителей выступили участники боевых действий, удостоенные высокого звания Герой России, Михаил Ланцев и Алексей Чагин, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Среди гостей были также начальник штаба регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Николай Чупин и председатель ярославской Общественной палаты Сергей Березкин.



– Отрадно видеть, что, несмотря на продолжающиеся осенние каникулы, наш урок мужества собрал так много слушателей, – сказал, обращаясь с приветственным словом к ученикам, Сергей Березкин. – Сегодня у вас есть уникальная возможность узнать о жизненном пути, событиях и взглядах наших прославленных земляков, что называется, от первого лица. Они здесь, чтобы рассказать вам о том подвиге, который совершили, и о выводах, к которым пришли, пережив трагические события.



Ветераны боевых действий поделились со школьниками реальными военными историями. Алексей Чагин рассказал о событиях 10-летней давности, когда он командовал разведывательной ротой в Северо-Кавказском военном округе. Михаил Ланцев – о службе в ВДВ на Северном Кавказе, о том, как он попал в окружение боевиков и в одиночку уничтожил более 10 противников.



Как признавались после встречи ученики, о военных героических историях им приходилось до сих пор только читать в книгах, с реальными участниками боевых действий они общались впервые.



– На мой взгляд, сегодняшний урок очень полезен для нас всех, – сказал ученик 9-го класса Владимир Шишкин. – Живое общение помогло нам лучше понять, через что пришлось пройти этим героическим людям, и вынести уроки. Не хотелось бы, чтобы возникали военные конфликты. Это очень страшно.



Школьники поблагодарили гостей за общение и преподнесли им творческий подарок – исполнили патриотические песни, прочитали стихи.



Фотографии Александра Мышкарева