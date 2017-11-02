​2 ноября в Любиме в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, и сиротам. В новое жилье готовятся въехать девять человек. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



– Поддержка граждан, особенно нуждающихся в помощи, сегодня приоритетное направление работы как федеральных, так и региональных властей. Повышение качества жизни и создание комфортных условий – главные задачи, – отметил Роман Колесов. – Как известно, в этом году в области активизирована работа по выделению земельных участков многодетным семьям. Люди получают возможность построить собственные дома, решив жилищные проблемы. Особое внимание уделяем детям – сиротам и оставшимся без попечения родителей. 125 человек уже получили новые квартиры. Сегодня мы вручаем ключи еще девяти жителям.



Квартиры в новом 12-квартирном жилом доме на улице Ленина приобретены по результатам электронного аукциона в рамках государственного контракта об участии в долевом строительстве. Ход работ в регулярном режиме контролировала инспекция государственного строительного надзора области. Для предоставления по договорам социального найма было выкуплено девять однокомнатных и три двухкомнатные квартиры. В ближайшие дни ключи получат еще три семьи.



Новоселы поблагодарили Правительство области за решение их жилищного вопроса, отметив, что сегодняшнее событие – начало нового этапа жизни.



– Квартира нам очень понравилась. Она светлая, чистая, теплая. Наша шестилетняя дочь уже выбрала себе комнату, – поделилась впечатлениями о новом жилье Анна Козина. – Муж, пока строился дом, постоянно приходил сюда и рассказывал нам о том, как идет стройка.



Как рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов, в настоящее время проведены торги и заключены государственные контракты на приобретение жилых помещений на общую сумму более чем 137 миллионов рублей, из них более 11 миллионов – средства федерального бюджета. Кроме того, завершена подготовка документации на заключение государственных контрактов на приобретение жилых помещений на общую сумму более чем 213 миллионов рублей.



Всего в планах на этот год обеспечить жильем 250 детей-сирот. А это значит, до конца года ключи получат еще 116 человек.