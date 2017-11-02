​2 ноября в Правительстве области прошло совещание, посвященное работе интерактивного портала «Решаем вместе». Участники заседания, среди которых были представители регионального департамента информатизации и связи, департамента здравоохранения и фармации, а также мэрии города Ярославля, обсудили подключение к интерактивному ресурсу муниципальных районов. Встречу провела заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая.



- Промежуточные итоги работы портала, в целом, свидетельствуют о положительном отклике у населения, - сказала Екатерина Троицкая. - Однако на данный момент оставить сообщение здесь могут только ярославцы. Ведется планомерная работа в направлении расширения географии портала. Разработан план-график подключения к нему муниципальных районов. Планируется, что до конца этого года к порталу присоединятся жители Ярославского района и Рыбинска.



Как отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов, остальные муниципальные районы планируется подключить к порталу в 2018 году. Кроме того, продолжается работа по совершенствованию ресурса. Доработан раздел личного кабинета. А если заявитель не удовлетворен полученным ответом, создана возможность отправлять обращения с проблемами на доработку.



Екатерина Троицкая поручила также усилить внимание при решении проблем, связанных с исполнением полномочий управляющих компаний. Она подчеркнула: все проблемы, должны отрабатываться добросовестно.



Сразу после встречи участники выехали в Дзержинский район, откуда поступило сообщение с просьбой произвести ремонт малых архитектурных форм, а именно урн, а также убрать с детской площадки арматуру и "цементные куски". На портале вопрос значился решённым. По приезду члены комиссии убедились в этом лично.