|2 ноября в Правительстве области прошло совещание, посвященное работе интерактивного портала «Решаем вместе». Участники заседания, среди которых были представители регионального департамента информатизации и связи, департамента здравоохранения и фармации, а также мэрии города Ярославля, обсудили подключение к интерактивному ресурсу муниципальных районов. Встречу провела заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая.
- Промежуточные итоги работы портала, в целом, свидетельствуют о положительном отклике у населения, - сказала Екатерина Троицкая. - Однако на данный момент оставить сообщение здесь могут только ярославцы. Ведется планомерная работа в направлении расширения географии портала. Разработан план-график подключения к нему муниципальных районов. Планируется, что до конца этого года к порталу присоединятся жители Ярославского района и Рыбинска.
Как отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов, остальные муниципальные районы планируется подключить к порталу в 2018 году. Кроме того, продолжается работа по совершенствованию ресурса. Доработан раздел личного кабинета. А если заявитель не удовлетворен полученным ответом, создана возможность отправлять обращения с проблемами на доработку.
Екатерина Троицкая поручила также усилить внимание при решении проблем, связанных с исполнением полномочий управляющих компаний. Она подчеркнула: все проблемы, должны отрабатываться добросовестно.
Сразу после встречи участники выехали в Дзержинский район, откуда поступило сообщение с просьбой произвести ремонт малых архитектурных форм, а именно урн, а также убрать с детской площадки арматуру и "цементные куски". На портале вопрос значился решённым. По приезду члены комиссии убедились в этом лично.
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