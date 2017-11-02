​В Москве завершился XV евразийский авиатранспортный форум «Крылья будущего», на котором представители Ярославской области провели ряд важных встреч и переговоров относительно развития авиатранспортной отрасли. В форуме приняли участие исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Моисеев и генеральный директор аэропорта Туношна Анатолий Козлов.



– В ходе форума был проведен ряд важных встреч и переговоров. Члены ярославской делегации встретились с представителями крупных федеральных авиакомпаний и обсудили вопросы открытия ряда региональных маршрутов из аэропорта Ярославль, – сказал Евгений Моисеев. – В том числе с начальником управления экономической политики департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Ольгой Шпаковой и руководством авиакомпании «Белавиа» мы говорили о налаживании регулярного сообщения с Минском.



Также в рамках форума прошла встреча с руководством грузовой авиакомпании «Волга – Днепр». Организация является одним из крупных перевозчиков, доставляющих сверхтяжелые и негабаритные грузы воздушным транспортом в России. Разговор шел, в частности, о сотрудничестве в перевозке грузов, требующих особых условий транспортировки, а также о выполнении регулярных грузовых рейсов из аэропорта Туношна.



Представители ярославской делегации провели переговоры с «ЮВТ Аэро» по открытию прямого сообщения Ярославль – Казань и Ярославль – Калининград. В ближайшее время планируется подписание соглашения между департаментом транспорта и Министерством транспорта Республики Татарстан по развитию региональных авиаперевозок.