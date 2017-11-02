​На всероссийской выставке «Мотозима-2017», которая откроется завтра, 4 ноября, в Москве, Ярославская область представит целый ряд проектов мотоклуба «Черные медведи». Это зимний фестиваль «Медведь-шатун», автопробеги Ярославль – Москва – Севастополь и Motor Family Days.



– Расширение линейки качественных событийных мероприятий – важный фактор привлечения туристов в наш регион. Активное сотрудничество с мотоклубами позволит нам не только формировать интересную повестку в течение всего календарного года, но и расширять список партнеров. Первый успешный опыт такого взаимодействия мы получили летом, когда семейный мотопробег Motor Family Days собрал множество гостей Ярославского и других регионов, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.



В следующем году автопробег Motor Family Days стартует 20 – 22 июня. В планах – соревнования на мотоциклах и аквабайках, большой концерт и кантри-кросс.



Фестиваль «Медведь-шатун» проходит в Ярославской области уже 17 лет. Чтобы принять участие в зимнем моторалли, в регионе собираются мотоциклисты со всей России. Для профессиональных спортсменов «Черные медведи» устраивают соревнования, а для любителей разрабатывают несколько трасс, проходящих по дорогам, полям и лесам. В этом году открытие фестиваля запланировано на 1 декабря.



Автопробег Ярославль – Москва – Севастополь в 2018 году будет организован впервые. Посвящен он 60-летию клуба «Черные медведи». Сначала в Ярославле, а потом и во всех городах по пути следования до Севастополя мотоциклисты будут показывать инсталляцию «Мотокультура длиной в век». На выставке будут представлены материалы о первых подразделениях мотоциклистов, охранявших царя Николая II, а также о нашем земляке маршале Толбухине. Мотоциклистом он служил еще в царской армии. Экспонаты для выставки сейчас готовят сотрудники Государственного архива. Старт пробега назначен на 8 сентября.​