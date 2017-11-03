​Завершилась серия образовательных семинаров Регионального центра инжиниринга для производственных предприятий Ярославской области. Их цель – повысить управленческие компетенции руководителей производств, представляющих малый и средний бизнес. Ожидается, что в результате повысится их конкурентоспособность, а у производственного бизнеса региона начнется новый этап развития.



Семинары проведены в рамках образовательной программы Корпорации развития малого и среднего предпринимательства области. Она предназначена для различных категорий предпринимателей: как для тех, кто только задумывается об открытии своего дела, так и для уже работающих. Обучение является бесплатным и проходит в формате семинаров, встреч, тренинговых программ, выездных сессий, вебинаров и индивидуальных консультаций.



– Инвестблок Правительства области заинтересован в увеличении количества предпринимателей, расширении действующих компаний и повышении конкурентоспособности их товаров и услуг. Поэтому особое внимание мы уделяем развитию бизнес-компетенций предпринимателей и жителей региона, а также стартап-команд, создающих новые продукты, – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В 2016 году обучение прошли две тысячи человек, в 2017-м уже проведено 56 мероприятий, в которых приняли участие более полутора тысяч человек. Результатом стала популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, а также развитие социального и женского предпринимательства.



Встречи в рамках серии семинаров прошли на темы: «Бережливое производство», «Управление проектами», «Антикризисное управление» и «Управление качеством».



– До посещения этих семинаров я не задумывался о теме бережливого производства, – делится впечатлениями от участия в мероприятии директор компании «Альмакс», резидент Ярославского бизнес-инкубатора Максим Вавилин. – Теперь мы хотим и у себя внедрить отдельные инструменты системы бережливого производства. На практике это непросто, но мы начинаем составлять план и настраивать персонал.



Максим Вавилин рассказал, что его компания по производству конструкций из металла молодая, в ноябре ей исполнится год. Сейчас организация производит 60 – 65 тонн металлоконструкций в месяц, к концу года планирует выйти на 100 тонн. Продукция поставляется промышленным предприятиям нашей области и других регионов. На участие в семинаре его сподвигли серьезные планы по расширению производства.



Следующим этапом образовательной программы Корпорации развития малого и среднего предпринимательства области станет «Школа предпринимателя» для действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.