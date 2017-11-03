​3 ноября, накануне праздника – Дня народного единства, глава региона Дмитрий Миронов принял участие в традиционной церемонии вручения государственных, областных и губернаторских наград. Мероприятие прошло в Ярославском художественном музее.



– Мне очень приятно сегодня вручить государственные награды людям, которые являются гордостью Ярославской области. Вы добились выдающихся результатов в промышленности, здравоохранении, образовании и воспитании, социальной работе, в сферах культуры и спорта, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы участвуете в производстве нужной нашей стране продукции и обучении молодых специалистов. Вы помогаете нашим согражданам восстанавливать здоровье и возвращаться к активной жизни. Созданные вами творческие проекты стали событиями в культурной жизни не только нашего, но и других регионов страны.



Особо Дмитрий Миронов поблагодарил ветеранов, много лет трудившихся в общественных и профсоюзных организациях, в органах управления и социальной сферы. И отметил, что именно им многие годы приходилось решать повседневные проблемы тысяч людей.



Государственные награды из рук главы региона получили 27 человек. За достигнутые трудовые успехи орденом Александра Невского награжден генеральный директор Ярославского электромашиностроительного завода Турсун Ахунов. Он поблагодарил губернатора за внимание, которое руководство региона уделяет развитию промышленности, и обратился с просьбой о сохранении льгот и компенсаций для предприятий, работающих над техническим перевооружением.



Дмитрий Миронов пообещал рассмотреть предложение, отметив, что Правительство региона заинтересовано в развитии промышленности. Это направление деятельности сейчас одно из приоритетных.



– Напомню, что по итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил порядка 22,5 процента. Это очень хорошие цифры. Они говорят о том, что работа ведется в правильном направлении, предприятия развиваются. И, конечно, мы продолжим совместную работу для дальнейшего движения вперед, – отметил глава региона.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IIстепени отмечены пять жителей нашей области. Среди них – глава Угличского района Анатолий Курицин. Также в этот день лучшим работникам сфер здравоохранения, конструкторской деятельности, машиностроения, культуры, науки, текстильной и легкой промышленности, энергетики были присвоены почетные звания. Заслуженным врачом РФ стал завотделением областной онкологической больницы Александр Денисов. Он обратился к главе региона со словами благодарности за поддержку, которую Правительство области оказывает медицинской сфере.



– Мы особенно чувствуем сегодня поддержку медицины. Надеемся, что это продолжится и в дальнейшем. И наша отечественная и ярославская медицина выйдет на новый уровень, – сказал Александр Денисов.



Вручены почетные грамоты и благодарности Президента РФ. Ими отмечены, в частности, президент федерального образовательного учреждения «Ярославский государственный медицинский университет» Юрий Новиков и президент хоккейного клуба «Локомотив» Юрий Яковлев.



Указом губернатора Ярославской области за большой личный вклад в развитие региона медалью «За труды во благо земли Ярославской» IIстепени награждены четыре человека. Еще шестеро отмечены Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова. Среди награжденных – член совета ветеранов при Правительстве области Ирина Скороходова, артистка Ярославской государственной филармонии Любовь Шишханова, председатель правления региональной общественной организации развития анимации «Мастерская Александра Петрова» Александр Петров. Известный художник-мультипликатор в ответном слове рассказал о своих ближайших творческих планах и анонсировал новый проект.



– С легкой руки Дмитрия Юрьевича, можно сказать, с его подачи мы готовимся к производству нового фильма, посвященного истории нашей станы, нашей земли, родного города. Надеюсь, что нам удастся сделать достойную работу, – заметил Александр Петров.



В завершение церемонии Дмитрий Миронов еще раз поздравил собравшихся с государственными и региональными наградами, пожелав им дальнейших успехов.