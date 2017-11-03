​3 ноября при поддержке регионального Правительства в областной научной библиотеке им Н.А. Некрасова прошла просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проект, объединяющий все российские регионы и 11 стран СНГ, призван оценить уровень этнографической грамотности населения страны и способствовать дальнейшему укреплению гражданского мира и согласия. Проверить свои знания в области традиций и обычаев народов мира решились 85 человек в возрасте от 16 до 67 лет.



Также в регионе было организовано еще несколько площадок для написания этнодиктанта: в ЯрГУ им. П.Г. Демидова, гимназии №3 в Ярославле, управлении образования в Данилове, районной библиотеке Гаврилов-Яма, Мышкинском доме культуры и в Переславском колледже им. Александра Невского.



Этнографический диктант проходил в форме тестирования, состоял из 30 вопросов. На ответы давалось 45 минут. Опросный лист включал и региональную часть: 10 вопросов касались историко-этнографической специфики Ярославского края. При выполнении заданий пользоваться книгами и электронными гаджетами было запрещено. На сайте большого этнографического диктанта www.miretno.ru также организовано онлайн-тестирование, которое можно пройти до 5 ноября. На этом же сайте 12 ноября будут опубликованы правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок.



Справка



Инициаторами просветительской акции выступили Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) и Министерство по делам национальностей Удмуртской республики.



Акция «Большой этнографический диктант» проходит накануне государственного праздника – Дня народного единства в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной указом Президента России. Впервые акция прошла на всероссийском уровне в октябре 2016 года. В ней приняли участие почти 90 тысяч человек: 35 тысяч – очно и более 50 тысяч – онлайн.



В 2017 году акция получила статус международной. Возможность поучаствовать в ней предоставлена нашим соотечественникам в странах ближнего зарубежья: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а также в Абхазии и Южной Осетии.