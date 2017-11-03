​Передачу имущества водоснабжения и водоотведения Любимского МР в региональную собственность обсудили на совещании в администрации района при участии руководства департамента имущественных и земельных отношений.



– Данное имущество находится в хозяйственном ведении Любимского МУП ЖКХ и в казне сельских поселений, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений области Максим Фролов. – Предприятие является многофункциональным. Оно занимается предоставлением услуг по тепло- и водоснабжению, водоотведению, сбором и вывозом отходов, а также содержит муниципальные бани. Деятельность по водоснабжению и водоотведению составляет около 30 процентов общего оборота предприятия.



Согласно разработанной дорожной карте по северному направлению планируется провести реорганизацию Любимского МУП ЖКХ в форме выделения муниципального унитарного предприятия по водоснабжению с последующей передачей в собственность области. Затем оно будет присоединено к Северному водоканалу. Данную работу планируется завершить до конца года.



Напомним, 29 декабря 2016 года был принят областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. С 1 января 2018 года функции переходят к органам власти Ярославской области. Данное перераспределение прежде всего даст возможность провести масштабную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, позволит предоставлять качественные услуги жителям региона.



В региональную собственность уже переданы активы Ярославского и Рыбинского водоканалов. Также начался процесс передачи МУП «Ростовская энергетическая компания», на базе которого будет создано опорное государственное предприятие.