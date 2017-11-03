​Во Дворце молодежи в Ярославле прошел областной фестиваль национального творчества молодежи «Единство разнообразия». На сцене выступили представители народов Украины, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Чечни, Ингушетии, Азербайджана, Армении, Замбии. Все они студенты высших и средних специальных учебных заведений региона. Музыка, танцы, поэзия и национальные костюмы – все это дало возможность гостям праздника познакомиться с традициями и культурой народов, проживающих на территории нашей страны и Ярославской области.



– Если в прошлом году у нас представили свои программы 13 национальностей, проживающих на территории Ярославской области, то в этом году их уже 17. Фестиваль развивается, набирает обороты, его ждут целый год и готовятся к нему, – сказал первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. – Уверен, мы на правильном пути. Мы и в дальнейшем будем поддерживать это движение.



Участники фестиваля рассказали о своей национальной кухне, поделились секретами приготовления различных блюд, открыли смысл символики на национальных костюмах, продемонстрировали ролики о самых красивых местах своей Родины. Едины были все и в том, что подобные фестивали помогают молодым людям лучше понимать друг друга, находить друзей, а главное – учиться уважать другие культуры.