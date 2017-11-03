​Постановлением Правительства области утвержден режим особой охраны территорий 297 памятников природы регионального значения. Режим включает в себя перечень запрещенных и разрешенных видов хозяйственной и иной деятельности в границах памятников природы.



Как отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов, несмотря на то, что федеральным законодательством установлены ограничения на использование особо охраняемых территорий, сложилась судебная практика, позволяющая нарушителям из-за отсутствия конкретного перечня запрещенных видов деятельности часто избегать ответственности.



– Особенно важно, что в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий мы ввели на нашей земле режим особой охраны. Он дает защиту ценным и уникальным природным объектам, – сказал Роман Колесов. – До настоящего момента этот режим был установлен всего для 24 из 321 памятника природы регионального значения.



Перечни разрешенных и запрещенных видов деятельности с учетом особенностей территорий устанавливаются в индивидуальных положениях об особо охраняемых территориях.



– Ранее сложность и продолжительность процедур по подготовке и согласованию каждого индивидуального положения о памятниках природы не позволяли установить режим их охраны на ближайшие несколько лет, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – В то же время работы по подготовке индивидуальных положений, включающих в себя описание природной ценности, геологических, климатических особенностей и многое другое, требуют системного и планового подхода с привлечением бюджетных средств для проведения научно-исследовательских и кадастровых работ.



Утверждение режима особой охраны создает правовые основы в обеспечении реализации органами государственной власти области полномочий в сфере охраны памятников природы регионального значения и повышении эффективности мероприятий по сохранению ценных природных объектов и комплексов.



Справка



Проект постановления регионального Правительства был разработан департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и согласован Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.



Http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Normativno_pravovie_documents.aspx.