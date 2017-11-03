​Областной департамент лесного хозяйства начал подготовительные мероприятия по организации и проведению аукционов, на которых будет осуществляться продажа права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки новогодних елей.



– Сейчас в лесничествах уже начались работы по подбору деревьев. Ели выбираются из прироста, чтобы не нанести вред лесу. Для продажи на елочных базарах деревья должны быть от одного до трех метров. Для установки на площадях – от 8 до 15 метров. Возраст этих деревьев в среднем достигает 70 лет, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев.



Сообщается, что в этом году увеличилось не только количество желающих принять участие в аукционах, но и география. На аукцион планируется выставить около двух тысяч новогодних елей в Даниловском, Некоузском, Тутаевском, Рыбинском и Ярославском лесничествах.



Заготовка елей будет осуществляться с 15 декабря.